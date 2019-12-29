У Фіджі через тропічний циклон загинула одна людина, ще 2 тис. евакуювали
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Через сильний дощ та вітер, які виникли під час тропічного циклону у Фіджі, одна людина загинула, ще майже 2 тисячі евакуювали. Про це повідомляє УНН з посиланням на Xinhuanet.
“Одна людина загинула, а ще майже 2000 знайшли притулок у понад 50 центрах евакуації, оскільки тропічний циклон другої категорії „Сарай“ продовжує покривати Фіджі сильним дощем та вітром”, — повідомляється у виданні.
Повідомляється, що загиблий був студентом 18 років і його змила сильна течія під час купання у водах на острові Кадаву, що у 200 км на південь від столиці Фіджі — Суви.
“Наразі в острівній країні працює 56 евакуаційних центрів, у яких 1969 евакуйованими. У більшості районів, які постраждали від тропічного циклону „Сарай“, повідомлялося про повалені дерева, зсуви та пошкодження доріг, тоді як більшість Фіджі, включаючи головний острів Віті Леву, залишились без живлення”, — йдеться у повідомленні.
Вказано, що циклон “Сарай” досі зберігає свою силу і швидкість, а пориви вітру досягають до 150 кілометрів на годину.
Повідомляється, що “Fiji Airways” і судноплавні служби країни призупинили свої послуги у п’ятницю та суботу, а “Fiji Airways” відновив більшість своїх польотів з неділі.
Нагадаємо, в Ірані біля АЕС стався потужний землетрус.