В Ірані біля АЕС стався потужний землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Землетрус магнітудою 5,1 було зафіксовано в п'ятницю на півдні Ірану поблизу Бушерської АЕС. Про це повідомив Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр, передає УНН.
Епіцентр землетрусу розташовувався в 132 км на північний захід від міста Шираз (населення близько 1,2 млн осіб) і в 58 км на схід від міста Бушер, де знаходиться однойменна АЕС. Осередок залягав на глибині 10 км.
Інформації про можливі руйнування або постраждалих наразі не надходило.
У квітні 2013 року в районі цієї АЕС сталися два потужні землетруси силою понад 6 балів. Тоді загинули 37 людей, близько 850 постраждали. Було зруйновано міста Каки (10 тис. мешканців), Хормудж (30 тис. мешканців) і Кенган (20 тис. мешканців). Влада Ірану повідомила, що атомний реактор встояв.
Нагадаємо, кількість загиблих через тайфун на Філіппінах зросла до 28 осіб.
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