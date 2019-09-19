Суд визнав невинними колишніх керівників АЕС “Фукусіма-1”, що звинувачувалися в халатності

КИЇВ. 19 вересня. УНН. У четвер Токійський суд виправдав в рамках розгляду справи трьох колишніх керівників Токійської електроенергетичної компанії (TEPCO) у справі про халатність, яка була пов'язана з катастрофою на АЕС “Фукусіма” в 2011 році, єдиною кримінальною справою, що виникла в результаті самої катастрофічної ядерної кризи з часів аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році. Про це повідомляє УНН спираючись на інформацію японського суспільного телебачення та видання Reuters.