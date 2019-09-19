Суд визнав невинними колишніх керівників АЕС “Фукусіма-1”, що звинувачувалися в халатності
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. У четвер Токійський суд виправдав в рамках розгляду справи трьох колишніх керівників Токійської електроенергетичної компанії (TEPCO) у справі про халатність, яка була пов'язана з катастрофою на АЕС “Фукусіма” в 2011 році, єдиною кримінальною справою, що виникла в результаті самої катастрофічної ядерної кризи з часів аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році. Про це повідомляє УНН спираючись на інформацію японського суспільного телебачення та видання Reuters.
Колишній голова TEPCO Цунехіса Кацумата і одноразові керівники Сакае Муто і Ічіро Такекуро були визнані невинними окружним судом Токіо.
Судовий процес, що почався в червні 2017 року, був проведений за участі призначених Японією адвокатів, після того, як прокурори вирішили не пред’являти звинувачень керівникам компанії, відомої як TEPCO, оскільки вважала, що аварію не вдалося б запобігти, навіть якби було вжито захисні заходи.
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Головне питання, відповідь на який повинен був дати суд, — чи був топ-менеджмент об’єкта в курсі, що на узбережжі в цьому районі може обрушитися цунамі заввишки близько 15 м. Колишнє керівництво TEPCO також звинувачувався в тому, що не зробило належних заходів щодо запобігання аварії на станції.
В ході слідства вдалося встановити, що ще у 2008 році дочірня компанія TEPCO підготувала оцінку, згідно з якою в районі АЕС можливе цунамі заввишки до 15,7 м.
Аварія на АЕС “Фукусіма-1” сталася в березні 2011 року, коли в результаті удару цунамі на станції вийшли з ладу системи енергопостачання і охолодження. В результаті в трьох енергоблоках сталося розплавлення палива, яке пропекло захисні корпуси реакторів. Великі території в Японії зазнали забруднення радіоактивними речовинами, з району розташування станції довелося евакуювати десятки тисяч людей.
Нагадаємо, у липні цього року новий безпечний конфайнмент (НБК) Чорнобильської атомної електростанції запустили в експлуатацію.