Суд признал невиновными обвинявшихся в халатности бывших руководителей АЭС “Фукусима-1”

КИЕВ. 19 сентября. УНН. В четверг Токийский суд оправдал в рамках рассмотрения дела трех бывших руководителей Токийской электроэнергетической компании (TEPCO) в деле о халатности в связи с катастрофой на АЭС “Фукусима” в 2011 году, единственным делом, возникшим в результате самого катастрофического ядерного кризиса со времен аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Об этом сообщает УНН опираясь на информацию японского общественного телевидения и издание Reuters.