Суд признал невиновными обвинявшихся в халатности бывших руководителей АЭС “Фукусима-1”
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. В четверг Токийский суд оправдал в рамках рассмотрения дела трех бывших руководителей Токийской электроэнергетической компании (TEPCO) в деле о халатности в связи с катастрофой на АЭС “Фукусима” в 2011 году, единственным делом, возникшим в результате самого катастрофического ядерного кризиса со времен аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Об этом сообщает УНН опираясь на информацию японского общественного телевидения и издание Reuters.
Бывший глава TEPCO Цунэхиса Кацумата и одноразовые руководители Сакаэ Муто и Ичиро Такекуро были признаны невиновными окружным судом Токио.
Судебный процесс, начавшийся в июне 2017 года, был проведен с участием предназначенных Японией адвокатов, после того, как прокуроры решили не предъявлять обвинений руководителям компании, известной как TEPCO, поскольку считала, что аварию не удалось бы избежать, даже если бы были приняты защитные меры.
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Главный вопрос, ответ на который должен был дать суд, — был топ-менеджмент объекта в курсе, что на побережье в этом районе может обрушиться цунами высотой около 15 м. Прежнее руководство TEPCO также обвинялся в том, что не оказало надлежащие меры по предотвращению аварии на станции.
В ходе следствия удалось установить, что еще в 2008 году дочерняя компания TEPCO подготовила оценку, согласно которой в районе АЭС возможном цунами высотой до 15,7 м.
Авария на АЭС “Фукусима-1” произошла в марте 2011 года, когда в результате удара цунами на станции вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в трех энергоблоках произошло расплавление топлива, которое прожгло защитные корпуса реакторов. Большие территории в Японии подверглись загрязнению радиоактивными веществами, из района расположения станции пришлось эвакуировать десятки тысяч людей.
Напомним, в июле этого года новый безопасный конфайнмент (НБК) Чернобыльской атомной электростанции запустили в эксплуатацию.