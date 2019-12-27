Кількість загиблих через тайфун на Філіппінах зросла до 28 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Внаслідок руйнівного тайфуну, який пройшов через центральну частину Філіппін, загинули щонайменше 28 осіб і зникли 12 без вісті. Тисячі людей були змушені покинути свої будинки, що призвело до спустошливого святкування Різдва в країні, де переважає римська католицька церква, повідомляє Associated Press, передає УНН.
“Тайфун Фанфоне затримав багатьох людей в морі та аеропортах, які подорожували в розпал свят, викликав зсуви, затопив села, розташовані в низинах, зруйнував будинки, збив дерева і електричні стовпи, а також вимкнув електрику в усіх провінціях”, — йдеться у повідомленні.
Раніше УНН повідомляв про 20 загиблих внаслідок тайфуну.
Один із співробітників служби реагування на стихійні лиха описав прибережне місто Батад в провінції Ілоїло як “місто-привид” на Різдво.
“Ти нікого не бачиш, тому що було повне затемнення, ти нічого не чуєш. Місто виглядає як “місто-привид”, — сказала співробітник регіонального Управління цивільної оборони.
Зазначається, що більшість смертей, про які повідомили поліція і місцеві чиновники, були викликані утопленням, падінням дерев і випадковим ураженням електричним струмом.
Нагадаємо, на початку грудня щонайменше 17 людей загинули на Філіппінах через тайфун “Тисою”.