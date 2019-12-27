Кількість загиблих через тайфун на Філіппінах зросла до 28 осіб

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Внаслідок руйнівного тайфуну, який пройшов через центральну частину Філіппін, загинули щонайменше 28 осіб і зникли 12 без вісті. Тисячі людей були змушені покинути свої будинки, що призвело до спустошливого святкування Різдва в країні, де переважає римська католицька церква, повідомляє Associated Press, передає УНН.