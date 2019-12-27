Количество погибших из-за тайфуна на Филиппинах возросло до 28 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. В результате разрушительного тайфуна, который прошел через центральную часть Филиппин, погибли по меньшей мере 28 человек и пропали 12 без вести. Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома, что привело к опустошительному празднованию Рождества в стране, где преобладает римская католическая церковь, сообщает Associated Press, передает УНН.
“Тайфун Фанфоне задержал многих людей в море и аэропортах, что путешествовали в разгар праздников, вызвал оползни, затопил села, расположенные в низинах, разрушил дома, сбил дерева и электрические столбы, а также выключил электричество во всех провинциях”, — говорится в сообщении.
Ранее УНН сообщал о 20 погибших в результате тайфуна.
Один из сотрудников службы реагирования на стихийные бедствия описал прибрежный город Батад в провинции Илоило как “город-призрак” на Рождество.
“Ты никого не видишь, потому что было полное затмение, ты ничего не слышишь. Город выглядит как “город-призрак”, — сказала сотрудник регионального Управления гражданской обороны.
Отмечается, что большинство смертей, про которые сообщили полиция и местные чиновники, были вызваны утоплением, падением деревьев и случайным поражением электрическим током.
Напомним, в начале декабря по меньшей мере 17 человек погибли на Филиппинах из-за тайфуна “Тисой”.