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В Иране возле АЭС произошло мощное землетрясение

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 декабря. УНН. Землетрясение магнитудой 5,1 было зафиксировано в пятницу на юге Ирана вблизи Бушерской АЭС. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает УНН.

Эпицентр землетрясения располагался в 132 км к юго-западу от города Шираз (население около 1,2 млн человек) и в 58 км к востоку от города Бушер, где находится одноименная АЭС. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о возможных разрушениях или пострадавших пока не поступало.

В апреле 2013 года в районе этой АЭС произошли два мощных землетрясения силой более 6 баллов. Тогда погибли 37 человек, около 850 пострадали. Было разрушено города Каки (10 тыс. жителей), Хормудж (30 тыс. жителей) и Кенган (20 тыс. жителей). Власти Ирана сообщили, что атомный реактор устоял.

Напомним, количество погибших из-за тайфуна на Филиппинах возросло до 28 человек.

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