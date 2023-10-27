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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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В Феодосии сообщают о звуках взрывов: что известно

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 октября. УНН. Во временно оккупированной Феодосии сообщают о серии мощных взрывов. Предполагают, что это оккупанты могут утилизировать боеприпасы, пишет “Крымский ветер”, информирует УНН.

В Феодосии сообщают о звуках взрывов: что известно

Цитата

“Из Феодосии сообщают о глухих, но мощных звуках взрыва трижды в течение пяти минут”, - говорится в сообщении. 

Детали

Отмечается, что вероятно, звуки слышны из-за утилизации боеприпасов в массиве Степной, о которой сообщали оккупационные власти. Работы там должны проводиться с 10:00 до 18:00

Дополнение

Накануне во временно оккупированном Севастополе жители центральной и северной части города сообщали о мощной вибрации.

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