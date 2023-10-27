У Феодосії повідомляють про звуки вибухів: що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У тимчасово окупованій Феодосії повідомляють про серію потужних вибухів. Припускають, що то окупанти можуть утилізовувати боєприпаси, пише “Кримський вітер”, інформує УНН.
Цитата
“Із Феодосії повідомляють про глухі, але потужні звуки вибуху тричі протягом п'яти хвилин”, - йдеться у повідомленні.
Деталі
Зазначається, що ймовірно, звуки чутно через утилізацію боєприпасів у масиві Степовий, про яку повідомляли окупаційна влада. Роботи там мають проводитися з 10:00 до 18:00
Доповнення
Напередодні у тимчасово окупованому Севастополі мешканці центральної та північної частини міста повідомляли про потужну вібрацію.
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