В Криму підірвався протимінний корабель рф - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. В тимчасово окупованому Криму під час рейду у бухті Севастополя підірвався протимінний корабель "Володимир Козицький", пише місцевий Telegram-канал “Кримський вітер” із посиланням на свідків, інформує УНН.
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“Завдання цього новітнього розвідувального гідрографічного протимінного корабля проєкту 23040Г "Володимир Козицький" - пошук морських мін на дні. Судячи з усього, він знайшов, що шукав”, - зазначає “Кримський вітер”.
Деталі
За словами свідків, корабель раптово підірвався на зовнішньому рейді Севастопольської бухти, де знаходився там останні кілька днів.
Повідомляють, що з машинного відділення виднівся дим. До корабля підігнали буксир і відтягнули його в бік Стрілецької бухти.
Додамо
“Кримський вітер” зазначає, що катери проєкту 23040Г за повної водотоннажності 192,7 т досягають 33 м завдовжки і 6,8 м завширшки. Середня осадка - 1,6 м. Судна оснащені двома дизельними двигунами потужністю по 248 кВт, що дозволяють розвивати швидкість до 13 вузлів.
Доповнення
Напередодні у тимчасово окупованому Севастополі мешканці центральної та північної частини міста повідомляли про потужну вібрацію.