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В Крыму подорвался противоминный корабль рф - СМИ

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 октября. УНН. Во временно оккупированном Крыму во время рейда в бухте Севастополя подорвался противоминный корабль "Владимир Козицкий", пишет местный Telegram-канал “Крымский ветер” со ссылкой на свидетелей, информирует УНН.

В Крыму подорвался противоминный корабль рф - СМИ

Цитата

“Задача этого новейшего разведывательного гидрографического противоминного корабля проекта 23040Г "Владимир Козицкий" - поиск морских мин на дне. Судя по всему, он нашел, что искал”, - отмечает “Крымский ветер”.

Детали

По словам свидетелей, корабль внезапно подорвался на внешнем рейде Севастопольской бухты, где находился там последние несколько дней.

Сообщают, что из машинного отделения виднелся дым. К кораблю подогнали буксир и оттянули его в сторону Стрелецкой бухты.

Добавим

“Крымский ветер” отмечает, что катера проекта 23040Г при полном водоизмещении 192,7 т достигают 33 м в длину и 6,8 м в ширину. Средняя осадка - 1,6 м. Суда оснащены двумя дизельными двигателями мощностью по 248 кВт, позволяющими развивать скорость до 13 узлов.

Дополнение

Накануне во временно оккупированном Севастополе жители центральной и северной части города сообщали о мощной вибрации.

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