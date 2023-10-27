В Крыму подорвался противоминный корабль рф - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Во временно оккупированном Крыму во время рейда в бухте Севастополя подорвался противоминный корабль "Владимир Козицкий", пишет местный Telegram-канал “Крымский ветер” со ссылкой на свидетелей, информирует УНН.
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“Задача этого новейшего разведывательного гидрографического противоминного корабля проекта 23040Г "Владимир Козицкий" - поиск морских мин на дне. Судя по всему, он нашел, что искал”, - отмечает “Крымский ветер”.
Детали
По словам свидетелей, корабль внезапно подорвался на внешнем рейде Севастопольской бухты, где находился там последние несколько дней.
Сообщают, что из машинного отделения виднелся дым. К кораблю подогнали буксир и оттянули его в сторону Стрелецкой бухты.
Добавим
“Крымский ветер” отмечает, что катера проекта 23040Г при полном водоизмещении 192,7 т достигают 33 м в длину и 6,8 м в ширину. Средняя осадка - 1,6 м. Суда оснащены двумя дизельными двигателями мощностью по 248 кВт, позволяющими развивать скорость до 13 узлов.
Дополнение
Накануне во временно оккупированном Севастополе жители центральной и северной части города сообщали о мощной вибрации.