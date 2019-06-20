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В Facebook признались, что проглядели вмешательство в выборы США 2016 года

Киев • УНН

 • 12032 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Руководство компании Facebook не смогло оперативно рассматривать вмешательство в ход президентских выборов в США 2016 года, которое заключалось в размещении дезинформации на страницах социальной сети. Как передает газета The Wall Street Journal, такое признание сделала в среду на фестивале креативности "Каннские львы - 2019" исполнительный директор Facebook Шерил Сэндберг, передает УНН.

В Facebook признались, что проглядели вмешательство в выборы США 2016 года

“Мы действительно проглядели это. Да и все тоже проглядели”, — заявила она, отвечая на вопросы участников пленарной сессии форума. Сэндберг пояснила, что в Facebook в принципе были готовы отразить атаки хакеров три года назад, но оказались неспособными купировать кампанию дезинформации на своих платформах.

Исполнительный директор компании, как передает газета, сообщила также об отсутствии в Facebook планов крупных приобретений. Сэндберг при этом обратила внимание на важность небольших сделок, назвав в качестве примера приложение Instagram. В одноименной компании-разработчика на момент ее покупки Facebook в апреле 2012 года работали всего 13 человек, объяснила Сэндберг.

Руководство Facebook ранее не раз подвергалось жесткой критике со стороны представителей власти США и американской общественности, в том числе за недостаточно энергичное противодействие распространению вредной информации.

Компания Facebook, которой принадлежит одноименная социальная сеть и сервис Instagram, была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и тремя его однокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. Совокупная ежемесячная аудитория Facebook превышает 2,2 млрд пользователей.

Напомним, перед выборами в Конгресс США боты агитировали против Трампа.

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