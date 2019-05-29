Перед виборами в Конгрес США боти агітували проти Трампа

Зокрема, творці підроблених профілів в соцмережах могли спонукати деякі американські ЗМІ до того, щоб опублікувати в цих виданнях колонку, листи читача або ж запис з блогу, підкреслив експерт FireEye Лі Фостер. На даний момент неможливо сказати, хто ховається за кампанією і в якій країні знаходяться виконавці, однак розслідування триває.

У свою чергу, Twitter і Facebook також підтвердили створення фальшивих профілів на своїх платформах. Як відзначили представники соцмереж, на початку травня вони видалили "мережу із 2800 недостовірних акаунтів іранського походження". Ці сторінки були нібито профілями кандидатів на виборах в Конгрес США від Демократичної і Республіканської партії. На даний момент невідомо, чи вплинули фальшиві сторінки на результат виборів в Конгрес.

Нагадаємо, на проміжних виборах до Конгресу США, що проходили 6 листопада 2018 року, демократи повернули собі більшість в Палаті представників. У той же час республіканцям вдалося зберегти за собою більшість у Сенаті.