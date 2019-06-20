У Facebook зізналися, що прогледіли втручання у вибори США 2016 року
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Керівництво компанії Facebook не змогло оперативно розглядати втручання в хід президентських виборів в США 2016 року, яке полягало в розміщенні дезінформації на сторінках соціальної мережі. Як передає газета The Wall Street Journal, таке зізнання зробила в середу на фестивалі креативності "Каннські леви - 2019" виконавчий директор Facebook Шеріл Сендберг, передає УНН.
"Ми дійсно прогледіли це. Та й все теж прогледіли", - заявила вона, відповідаючи на запитання учасників пленарної сесії форуму. Сендберг пояснила, що в Facebook в принципі були готові відбити атаки хакерів три роки тому, але виявилися нездатними купірувати кампанію дезінформації на своїх платформах.
Виконавчий директор компанії, як передає газета, повідомила також про відсутність у Facebook планів великих придбань. Сендберг при цьому звернула увагу на важливість невеликих угод, назвавши як приклад додаток Instagram. В однойменної компанії-розробника на момент її покупки Facebook в квітні 2012 року працювали всього 13 чоловік, пояснила Сендберг.
Керівництво Facebook раніше не раз піддавалося жорсткій критиці з боку представників влади США та американської громадськості, в тому числі за недостатньо енергійне протидію поширенню шкідливої інформації.
Компанія Facebook, якій належить однойменна соціальна мережа і сервіс Instagram, була заснована 4 лютого 2004 року Цукербергом і трьома його однокурсниками в період навчання в Гарвардському університеті. Сукупна щомісячна аудиторія Facebook перевищує 2,2 млрд користувачів.
Нагадаємо, перед виборами в Конгрес США боти агітували проти Трампа.