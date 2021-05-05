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В Facebook за полгода решат, разблокировать ли аккаунт Трампа

В Facebook за полгода решат, разблокировать ли аккаунт Трампа

Киев  •  УНН

 • 15203 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Независимый наблюдательный совет американской корпорации Facebook решил сохранить принятые ранее ограничения по аккаунта экс-президента США Дональда Трампа. Соответствующее решение совета было опубликовано на его сайте в среду, передает УНН.

Цитата

"Совет поддержал решение Facebook от 7 января 2021 года ограничить доступ экс-президенту США Дональду Трампу к размещению контента в его аккаунтах в Facebook и Instagram. Однако было бы неверно устанавливать бессрочное блокирование, не опираясь на какие-либо стандарты", - указали в совете.

Детали

Facebook рекомендует снова в шестимесячный срок рассмотреть дело о блокировании аккаунтов Трампа. В случае принятия решения об их восстановлении, это должно быть сделано в соответствии с правилами, которые применяются к другим пользователям.

"Совет настаивает на том, чтобы Facebook пересмотрел этот вопрос, чтобы определить и обосновать пропорциональный ответ, не соответствующее правилам, применяемым к другим пользователям платформы", - говорится в решении.

Компания Facebook сообщила, что рассмотрит рекомендации наблюдательного совета в деле Трампа, но пока оставит его аккаунт заблокирован.

Добавим

Бывшему президенту США также заблокировали аккаунты в Instagram, Twitter, YouTube, Snapchat, Twitch и других социальных сетях. Технологические компании обвинили Трампа в подстрекательстве к беспорядкам в Капитолии 6 января.

Что было раньше

6 января, после речи Трампа на митинге в Вашингтоне его сторонники прорвались к Капитолию, где на совместном заседании Сената и Палаты представителей утверждались итоги выборов. Заседание пришлось остановить, законодателей эвакуировали. Участники беспорядков вступили в столкновения с полицией, которая в ответ применила слезоточивый газ. В Вашингтоне ввели комендантский час. По данным полиции, в ходе беспорядков погибли четыре человека.

Конгресс США 7 января официально утвердил демократа Джозефа Байдена в должности 46-го президента США. Байден набрал более 270 голосов выборщиков - по итогам утверждение Конгресса США. Данная процедура окончательно исчерпала конституционные возможности для обжалования результатов голосования Трампом.

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