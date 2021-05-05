У Facebook за пів року вирішать, чи розблоковувати акаунт Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Незалежна наглядова рада американської корпорації Facebook вирішила зберегти прийняті раніше обмеження щодо аккаунта експрезидента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Відповідне рішення ради було опубліковано на її сайті в середу, інформує УНН.
Цитата
"Рада підтримала рішення Facebook 7 січня 2021 року обмежити доступ експрезиденту США Дональду Трампу до розміщення контенту в його акаунтах в Facebook і Instagram. Однак було неправильно встановлювати безстрокове блокування, не спираючись на будь-які стандарти", - вказали в раді.
Деталі
Facebook рекомендується знову в шестимісячний термін розглянути справу про блокування аккаунтів Трампа. У разі прийняття рішення про їх поновлення, це повинно бути зроблено відповідно до правил, що застосовуються до інших користувачів.
"Рада наполягає на тому, щоб Facebook переглянув це питання, щоб визначити і обгрунтувати пропорційну відповідь, яка відповідає правилам, застосовуваним до інших користувачів платформи", - йдеться в рішенні.
Компанія Facebook повідомила, що розгляне рекомендації наглядової ради у справі Трампа, але поки залишить його аккаунт заблокованим.
Додамо
Колишнього президента США також заблокували в Instagram, Twitter, YouTube, Snapchat, Twitch та інших соціальних мережах. Технологічні компанії звинуватили Трампа в підбурюванні заворушень в Капітолії 6 січня.
Що було раніше
6 січня, після промови Трампа на мітингу у Вашингтоні його прихильники прорвалися до Капітолію, де на спільному засіданні Сенату і Палати представників затверджувалися підсумки виборів. Засідання довелося зупинити, законодавців евакуювали. Учасники заворушень вступили в зіткнення з поліцією, яка у відповідь застосувала сльозогінний газ. У Вашингтоні ввели комендантську годину. За даними поліції, в ході заворушень загинули чотири людини.
Конгрес США 7 січня офіційно затвердив демократа Джозефа Байдена на посаді 46-го президента США. Байден набрав більше 270 голосів вибірників - за підсумками затвердження Конгресу США. Дана процедура остаточно вичерпала конституційні можливості для оскарження результатів голосування Трампом.