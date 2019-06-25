В Facebook не нашли "доказательств" вмешательства РФ в референдум по Brexit
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Руководство компании Facebook заявило, что внутреннее расследование не выявило "никаких доказательств" вмешательства России в ход референдума по Brexit в июне 2016-го с помощью соцсети. Об этом в интервью BBC Radio 4 сказал вице-президент Facebook, директор по коммуникациям Николас Клегг, передает УНН со ссылкой на DW.
По его словам, компания провела внутренний анализ данных и не нашла ни одной "существенной попытки" со стороны внешних сил повлиять на исход голосования.
Клегг отметил, что сейчас есть соблазн объяснять политическое землетрясение в Великобритании "заговором". Но он считает, что скептические настроения британцев относительно членства в Евросоюзе имеют "более глубокие корни".
При этом, вице-президент Facebook заявил о необходимости государственного регулирования соцсетей.
"Создание подобных правил не является задачей частных компаний - ни больших, ни малых", - подчеркнул он.
Клегг заявил о "срочной необходимости" создания новых норм по защите данных и ведения избирательных кампаний, а также оценки высказываний, которые разжигают ненависть.
Ранее сообщалось, что Facebook не обнаружила на страницах одноименной социальной сети существенных следов российского вмешательства в агитационную кампанию накануне референдума 2016 года о членстве Великобритании в ЕС.
Такая информация была предоставлена в письме директора по вопросам политики Facebook в Соединённом Королевстве Саймона Милнера на имя председателя Комитета Палаты общин в области цифровых технологий, культуры СМИ и спорта Дамиана Коллинза.