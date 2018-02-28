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Facebook не обнаружил существенного вмешательства РФ в кампанию референдума Brexit

Facebook не обнаружил существенного вмешательства РФ в кампанию референдума Brexit

Киев  •  УНН

 • 9007 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Американская компания Facebook не обнаружила на страницах одноименной социальной сети существенных следов российского вмешательства в агитационную кампанию накануне референдума 2016 о членстве Великобритании в ЕС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

Такая информация была предоставлена ​​в письме директора по вопросам политики Facebook в Соединённом Королевстве Саймона Милнера на имя председателя Комитета Палаты общин в области цифровых технологий, культуры СМИ и спорта Дамиана Коллинза, текст которого был направлен в среду в ТАСС.

“Наша группа исследователей не нашла дополнительных скоординированных и связанных с Россией аккаунтов или страниц, которые поставляли бы рекламу в Великобританию, касающуюся референдума по ЕС в соответствующий период времени, за исключением той минимальной активности, о которой мы информировали ранее”, — констатировал глава британского представительства Facebook.

“Я надеюсь, — продолжил он, — что вы оцените ту дополнительную работу, которую мы предприняли, чтобы расследовать вопрос о том, имели ли место скоординированные российские действия, касающиеся референдума по ЕС”. Милнер подчеркнул, что его компания “полностью привержена взаимодействию с другими сторонами, чтобы защитить чистоту будущих выборов в Соединенном Королевстве и других странах”.

Парламент и избирательная комиссия Великобритании ранее направили запросы тройке ведущих интернет-компаний США — Facebook, Twitter и Google — с требованием предоставить информацию о любой финансовой активности связанных с Россией аккаунтов в период проведения референдума по вопросу Brexit. Американские компании заявили, что окажут содействие властям Соединенного Королевства в этом расследовании.

Напомним, Руководство соцсети Facebook на фоне обвинений во вмешательстве в выборы, выдвинутых Вашингтоном по 13 россиян и 3 компаний, увеличит в два раза штат специалистов по безопасности и будет более тесно взаимодействовать с властями США. Об этом говорится в заявлении вице-президента Facebook Джоэла Каплана.

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