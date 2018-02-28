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Facebook не виявив істотного втручання РФ у кампанію референдуму щодо Brexit

Facebook не виявив істотного втручання РФ у кампанію референдуму щодо Brexit

Київ • УНН

 • 9009 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Американська компанія Facebook не виявила на сторінках однойменної соціальної мережі істотних слідів російського втручання в агітаційну кампанію напередодні референдуму 2016 року про членство Великої Британії у ЄС. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАРС.

Така інформація була надана в листі директора з питань політики Facebook в королівстві Саймона Мілнера на ім’я голови Комітету Палати громад з цифрових технологій, культури ЗМІ та спорту Даміана Коллінза, текст якого був направлений у середу в ТАРС.

“Наша група дослідників не знайшла додаткових скоординованих і пов’язаних з Росією акаунтів або сторінок, які поставляли б у Велику Британію рекламу, що стосується референдуму по ЄС у відповідний період часу, за винятком тієї мінімальної активності, про яку ми інформували раніше”, — констатував глава британського представництва Facebook.

“Я сподіваюся, — продовжив він, — що ви оціните ту додаткову роботу, яку ми зробили під час розслідування питання про те, чи мали місце скоординовані російські дії стосовно референдуму по ЄС”. Мілнер підкреслив, що його компанія “повністю віддана взаємодії з іншими сторонами, щоб захистити чистоту майбутніх виборів в Сполученому Королівстві та інших країнах”.

Парламент і виборча комісія Великої Британії раніше направили запити трійці провідних інтернет-компаній США — Facebook, Twitter і Google — з вимогою надати інформацію про будь-яку фінансову активность пов’язаних з Росією акаунтів у період проведення референдуму з питання Brexit. Американські компанії заявили, що сприятимуть владі Сполученого Королівства в цьому розслідуванні.

Нагадаємо, Керівництво соцмережі Facebook на тлі звинувачень у втручанні в вибори, висунутих Вашингтоном щодо 13 росіян та 3 компаній, збільшить у два рази штат фахівців з безпеки і буде більш тісно взаємодіяти з владою США. Про це йдеться в заяві віце-президента Facebook Джоела Каплана.

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