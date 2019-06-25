У Facebook не знайшли "доказів" втручання РФ у референдум щодо Brexit

КИЇВ. 25 червня. УНН. Керівництво компанії Facebook заявило, що внутрішнє розслідування не виявило "жодних доказів" втручання Росії у хід референдуму щодо Brexit у червні 2016-го за допомогою соцмережі. Про це в інтерв'ю BBC Radio 4 сказав віцепрезидент Facebook, директор з комунікацій Ніколас Клегг, передає УНН з посиланням на DW.