В Эсватини временно закрыли школы из-за новой волну протестов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Власти южноафриканского королевства Эсватини в субботу, 16 октября, распорядились немедленно закрыть школы "на неопределенный срок" на фоне волны протестов молодежи в защиту демократии в стране, передает УНН со ссылкой на AFP.
Детали
Уже в течение нескольких недель школьники и студенты выходят на улицы небольшого государства, которое к 2018 году называлось Свазиленд, бойкотируя занятия. Участники акций протеста требуют обеспечить бесплатное образование, а также положить конец режиму, установленному королем Мсвати III, который находится у власти с 1986 года.
Цитата
“Правительство приняло решение закрыть школы на неопределенный срок, постановление вступает в действие немедленно”, — сообщил премьер-министр Эсватини Клеопас Дламини, которого цитирует агентство AFP.
В школах размещены полиция и армия
По словам борцов за демократию, на этой неделе в школах были размещены подразделения полиции и армии, чтобы не допустить разрастания антиправительственных выступлений учеников. Несколько студентов были арестованы.
В июне в королевстве прошли массовые демонстрации, сопровождавшиеся большими беспорядками. По данным AFP, в столкновениях с полицией погибли по меньшей мере 28 человек. Последний смертельный случай произошел несколькими днями ранее. Власти Эсватини 15 октября на 2 часа заблокировали доступ в интернет во время студенческой демонстрации в районе столицы страны Мбабане.
Напомним
В декабре 2020 года в Королевстве Эсватини от COVID-19 умер премьер-министр Мандвуло Амброз Дламини.