У Королівстві Есватіні від COVID-19 помер прем’єр-міністр

52-річний Мандвуло Дламіні повідомив про те, що заразився коронавірусом, 15 листопада. Він наголошував, що відчував себе добре, але пізніше йому потрібна була госпіталізація. Глава уряду Есватіні помер в лікарні в ПАР, куди був госпіталізований після зараження на COVID-19.

Додамо, що Дламіні займав пост глави уряду Есватіні з жовтня 2018 року.

Як повідомляв УНН, у Латвії від COVID-19 помер культовий південнокорейський режисер Кім Кі Дук.

Their Majesties announce the sad passing of His Excellency the Prime Minister Ambrose Mandvulo Dlamini. pic.twitter.com/6alMuSN8oo

— Eswatini Government (@EswatiniGovern1) December 13, 2020