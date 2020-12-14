В Королевстве Есватини от COVID-19 умер премьер-министр
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. В африканском Королевстве Есватини от коронавируса умер премьер-министр Мандвуло Амброз Дламини. Об этом говорится в заявлении правительства страны в Twitter, передает УНН.
52-летний Мандвуло Дламини сообщил о том, что заразился коронавирусом, 15 ноября. Он отмечал, что чувствовал себя хорошо, но позже ему потребовалась госпитализация. Глава правительства Есватини умер в больнице в ЮАР, куда был госпитализирован после заражения COVID-19.
Добавим, что Дламини занимал пост главы правительства Есватини с октября 2018 года.
Как сообщал УНН, в Латвии от COVID-19 умер культовый южнокорейский режиссер Ким Ки Дук.
Their Majesties announce the sad passing of His Excellency the Prime Minister Ambrose Mandvulo Dlamini. pic.twitter.com/6alMuSN8oo- Eswatini Government (@ EswatiniGovern1) December 13, 2020