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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 72692 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 95831 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 115305 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 150413 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 198714 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 194869 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 282186 просмотра

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В Королевстве Есватини от COVID-19 умер премьер-министр

В Королевстве Есватини от COVID-19 умер премьер-министр

Киев  •  УНН

 • 19020 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. В африканском Королевстве Есватини от коронавируса умер премьер-министр Мандвуло Амброз Дламини. Об этом говорится в заявлении правительства страны в Twitter, передает УНН.

52-летний Мандвуло Дламини сообщил о том, что заразился коронавирусом, 15 ноября. Он отмечал, что чувствовал себя хорошо, но позже ему потребовалась госпитализация. Глава правительства Есватини умер в больнице в ЮАР, куда был госпитализирован после заражения COVID-19.

Добавим, что Дламини занимал пост главы правительства Есватини с октября 2018 года.

Как сообщал УНН, в Латвии от COVID-19 умер культовый южнокорейский режиссер Ким Ки Дук.

Their Majesties announce the sad passing of His Excellency the Prime Minister Ambrose Mandvulo Dlamini. pic.twitter.com/6alMuSN8oo

- Eswatini Government (@ EswatiniGovern1) December 13, 2020

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