В Королевстве Есватини от COVID-19 умер премьер-министр

52-летний Мандвуло Дламини сообщил о том, что заразился коронавирусом, 15 ноября. Он отмечал, что чувствовал себя хорошо, но позже ему потребовалась госпитализация. Глава правительства Есватини умер в больнице в ЮАР, куда был госпитализирован после заражения COVID-19.

Добавим, что Дламини занимал пост главы правительства Есватини с октября 2018 года.

Their Majesties announce the sad passing of His Excellency the Prime Minister Ambrose Mandvulo Dlamini. pic.twitter.com/6alMuSN8oo

- Eswatini Government (@ EswatiniGovern1) December 13, 2020