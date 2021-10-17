У Есватіні тимчасово закрили школи через нову хвилю протестів

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Уже протягом кількох тижнів школярі та студенти виходять на вулиці невеликої держави, яке до 2018 року мало назву Свазіленд, бойкотуючи заняття. Учасники акцій протесту вимагають забезпечити безкоштовну освіту, а також покласти край режиму, встановленому королем Мсваті III, який перебуває при владі з 1986 року.

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“Уряд прийняв рішення закрити школи на невизначений термін, постанова вступає в дію негайно”, — повідомив прем’єр-міністр Есватіні Клеопас Дламіні, якого цитує агентство AFP.

У школах розміщені поліція і армія

За словами борців за демократію, на цьому тижні в школах були розміщені підрозділи поліції і армії, щоб не допустити розростання антиурядових виступів учнів. Кілька студентів були заарештовані.

У червні в королівстві пройшли масові демонстрації, що супроводжувалися великими заворушеннями. За даними AFP, в зіткненнях з поліцією загинули щонайменше 28 людей. Останній смертельний випадок стався декількома днями раніше. Влада Есватіні 15 жовтня на дві години заблокували доступ в інтернет під час студентської демонстрації в районі столиці країни Мбабане.

Нагадаємо

У грудні 2020 року у Королівстві Есватіні від COVID-19 помер прем’єр-міністр Мандвуло Амброз Дламіні.