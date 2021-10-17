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У Есватіні тимчасово закрили школи через нову хвилю протестів

У Есватіні тимчасово закрили школи через нову хвилю протестів

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Влада південноафриканського королівства Есватіні в суботу, 16 жовтня, розпорядилися негайно закрити школи "на невизначений термін" на тлі хвилі протестів молоді на захист демократії в країні, передає УНН із посиланням на AFP.

Деталі

Уже протягом кількох тижнів школярі та студенти виходять на вулиці невеликої держави, яке до 2018 року мало назву Свазіленд, бойкотуючи заняття. Учасники акцій протесту вимагають забезпечити безкоштовну освіту, а також покласти край режиму, встановленому королем Мсваті III, який перебуває при владі з 1986 року.

Цитата

“Уряд прийняв рішення закрити школи на невизначений термін, постанова вступає в дію негайно”, — повідомив прем’єр-міністр Есватіні Клеопас Дламіні, якого цитує агентство AFP.

У школах розміщені поліція і армія

За словами борців за демократію, на цьому тижні в школах були розміщені підрозділи поліції і армії, щоб не допустити розростання антиурядових виступів учнів. Кілька студентів були заарештовані.

У червні в королівстві пройшли масові демонстрації, що супроводжувалися великими заворушеннями. За даними AFP, в зіткненнях з поліцією загинули щонайменше 28 людей. Останній смертельний випадок стався декількома днями раніше. Влада Есватіні 15 жовтня на дві години заблокували доступ в інтернет під час студентської демонстрації в районі столиці країни Мбабане.

Нагадаємо

У грудні 2020 року у Королівстві Есватіні від COVID-19 помер прем’єр-міністр Мандвуло Амброз Дламіні.

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