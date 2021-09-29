В эквадорской тюрьме во время беспорядков погибли 24 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. В тюрьме в эквадорской провинции Гуаяс произошла перестрелка между членами преступных группировок, погибли 24 человека, говорится в заявлении Национальной службы всесторонней внимания к заключенным и подростков правонарушителей (SNAI) в Twitter, передает УНН.
Детали
В тюрьме после звуков выстрелов и взрывов включили сигнализацию, вскоре в тюрьму прибыли тактические и оперативные подразделения, через 3 часа они установили полный контроль над тюрьмой, говорится в документе. Погибли 24 человека, еще 48 пострадали.
Дополнение
La Jornada уточняет, что в июле президент Эквадора Гильермо Лассо ввел в тюремной системе страны режим чрезвычайного положения. Такое решение было принято после нескольких случаев насилия, в результате которых погибли более 100 человек. По данным издания, в феврале погибли 79 заключенных во время беспорядков в трех тюрьмах страны, прошедшие одновременно.
Вместе с тем 13 сентября SNAI сообщил о трех взрывах в тюрьме Гуаяс. В результате взрывов были повреждены крыша тюрьмы, однако никто не погиб, уточнили в службе. По данным SNAI, атака была нацелена на лидеров преступных банд. “Мы находимся в эпицентре войны между международными картелями”, — заявили в службе.
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