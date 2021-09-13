В Еквадорі невідомі атакували в'язницю за допомогою дронів з вибухівкою

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КИЇВ. 13 вересня. УНН. Невідомі злочинці здійснили атаку на одну з в'язниць в Еквадорі за допомогою дронів і закріплених на них вибухових пристроях. Про це повідомило в понеділок агентство Prensa Latina з посиланням на інформацію еквадорської Національної служби по комплексній роботі з особами, позбавленими волі (SNAI), передає УНН.

Цитата

"Сьогодні (в понеділок) регіональна в'язниця Гуаяс 4 (на території західної провінції Гуаяс) була атакована за допомогою дронів <...>. Сталося три вибухи, які завдали шкоди даху (пенітенціарного закладу), говориться в повідомленні SNAI, розміщеному в Twitter.

Деталі

Даних про потерпілих в результаті атаки не надходило. Відразу після інциденту на територію в'язниці були спрямовані спецпідрозділу Національної поліції для забезпечення порядку у виправній установі. У той же час його околиці патрулювали військові, щоб не допустити можливої ​​спроби втечі ув'язнених.

За версією SNAI, атака була спрямована проти ув'язнених, які відбувають покарання у в'язниці, і що входили до складу протиборчих злочинних угруповань.

Контекст

Інцидент на території в'язниці Гуаяс 4 стався в умовах кризи пенітенціарної системи Еквадору, який значно загострилася в останні роки. Президент країни Гільєрмо Лассо в липні оголосив про введення надзвичайного стану в виправних закладах після того, як в тюрмах відбулися бунти, під час яких загинули близько 20 ув'язнених і майже 60 отримали поранення.

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