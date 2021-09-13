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В Эквадоре неизвестные атаковали тюрьму с помощью беспилотников со взрывчаткой

В Эквадоре неизвестные атаковали тюрьму с помощью беспилотников со взрывчаткой

Киев  •  УНН

 • 17417 просмотра

КИЕВ. 13 сентября. УНН. Неизвестные преступники совершили атаку на одну из тюрем в Эквадоре с помощью беспилотников и закрепленных на них взрывчатых устройствах. Об этом сообщил в понедельник агентство Prensa Latina со ссылкой на информацию эквадорской Национальной службы по комплексной работе с лицами, лишенными свободы (SNAI), передает УНН.

Цитата

“Сегодня (в понедельник) региональная тюрьма Гуаяс 4 (на территории западной провинции Гуаяс) была атакована с помощью беспилотников <...>. Произошло три взрыва, которые нанесли ущерб крыши (пенитенциарного заведения)”, говорится в сообщении SNAI, размещенном в Twitter.

Детали

Данных о пострадавших в результате атаки не поступало. Сразу после инцидента на территорию тюрьмы были направлены спецподразделения Национальной полиции для обеспечения порядка в исправительном учреждении. В то же время его окрестности патрулировали военные, чтобы не допустить возможной попытки побега заключенных.

По версии SNAI, атака была направлена ​​против заключенных, отбывающих наказание в тюрьме, и входили в состав противоборствующих преступных группировок.

Контекст

Инцидент на территории тюрьмы Гуаяс 4 произошел в условиях кризиса пенитенциарной системы Эквадора, который значительно обострилась в последние годы. Президент страны Гильермо Лассо в июле объявил о введении чрезвычайного положения в исправительных учреждениях после того, как в тюрьмах произошли бунты, во время которых погибли около 20 заключенных и около 60 получили ранения.

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