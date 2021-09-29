У еквадорській в'язниці під час заворушень загинули 24 людини

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У в’язниці після звуків пострілів і вибухів включили сигналізацію, незабаром до в’язниці прибули тактичні і оперативні підрозділи, через три години вони встановили повний контроль над в’язницею, йдеться в документі. Загинули 24 людини, ще 48 постраждали.

Доповнення

La Jornada уточнює, що в липні президент Еквадору Гільєрмо Лассо ввів в тюремній системі країни режим надзвичайного стану. Таке рішення було прийнято після кількох випадків насильства, в результаті яких загинули понад 100 осіб. За даними видання, в лютому загинули 79 ув’язнених під час заворушень в трьох в’язницях країни, що пройшли одночасно.

Разом з тим 13 вересня SNAI повідомило про три вибухи в тюрмі Гуаяс. В результаті вибухів було пошкоджено дах в’язниці, проте ніхто не загинув, уточнили в службі. За даними SNAI, атака була націлена на лідерів злочинних банд. “Ми знаходимося в епіцентрі війни між міжнародними картелями”, — заявили в службі.

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