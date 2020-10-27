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У двух заместителей руководителя ОП подтвердили COVID-19, Зеленский и Ермак - здоровы

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КИЕВ. 27 октября. УНН. У двух заместителей руководителя Офиса Президента Украины - Юлии Ковалив и Андрея Смирнова - обнаружили коронавирусную болезнь COVID-19. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь Главы государства Юлия Мендель.

"Два человека из Офиса Президента - Юлия Ковалив и Андрей Смирнов - имеют положительные тесты на COVID-19. Они находятся на самоизоляции", - сообщила Мендель.

По ее словам, Офис желает Ковалив и Смирнову легчайшего протекания болезни и скорейшего выздоровления, а также в очередной раз просит украинцев тщательно относиться к карантинным мероприятиям: носить маски, соблюдать социальную дистанцию, избегать скоплений.

"Президент (Владимир Зеленский - ред.) и руководитель Офиса Президента (Андрей Ермак - ред.) здоровы", - добавила пресс-секретарь.

Напомним, ранее стало известно, что в Верховной Раде Украины стало меньше количество нардепов и работников Аппарата ВР, которые болеют COVID-19.

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