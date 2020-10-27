У двох заступників керівника ОП підтвердили COVID-19, Зеленський і Єрмак - здорові
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У двох заступників керівника Офісу Президента України - Юлії Ковалів та Андрія Смирнова - виявили коронавірусну хворобу COVID-19. Про це УНН повідомила прессекретар Глави держави Юлія Мендель.
“Двоє людей з Офісу Президента — Юлія Ковалів та Андрій Смирнов — мають позитивні тести на COVID-19. Вони перебувають на самоізоляції”, — повідомила Мендель.
З її слів, Офіс бажає Ковалів та Смирнову якнайлегшого протікання хвороби та якнайшвидшого одужання, а також вкотре просить українців ретельно ставитися до карантинних заходів: носити маски, дотримуватися соціальної відстані, уникати скупчень.
“Президент (Володимир Зеленський — ред.) та керівник Офісу Президента (Андрій Єрмак — ред.) здорові”, — додала прессекретар.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Верховній Раді України зменшилася кількість нардепів та працівників Апарату ВР, які хворіють на COVID-19.