У двох заступників керівника ОП підтвердили COVID-19, Зеленський і Єрмак - здорові

“Двоє людей з Офісу Президента — Юлія Ковалів та Андрій Смирнов — мають позитивні тести на COVID-19. Вони перебувають на самоізоляції”, — повідомила Мендель.

З її слів, Офіс бажає Ковалів та Смирнову якнайлегшого протікання хвороби та якнайшвидшого одужання, а також вкотре просить українців ретельно ставитися до карантинних заходів: носити маски, дотримуватися соціальної відстані, уникати скупчень.

“Президент (Володимир Зеленський — ред.) та керівник Офісу Президента (Андрій Єрмак — ред.) здорові”, — додала прессекретар.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Верховній Раді України зменшилася кількість нардепів та працівників Апарату ВР, які хворіють на COVID-19.



