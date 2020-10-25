У ВР зменшилася кількість нардепів, які хворіють на COVID-19 - Разумков
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У Верховній Раді України зменшилася кількість нардепів та працівників Апарату ВР, які хворіють на COVID-19. Про це заявив голова ВРУ Дмитро Разумков, на виборчій дільниці, передає кореспондент УНН.
“Я казав, що всього понад 60 народних депутатів хворіло або на жаль хворіють сьогодні. Дійсно, коли ми трохи раніше закінчили нашу роботу це суттєво покращило ситуацію щодо захворюваності у ВР і в Апараті. Зменшилася кількість народних депутатів які хворіють, представників Апарату”, - сказав Разумков.
Нагадаємо, як заявив Разумков раніше, законопроект про Держбюджет на 2021 рік зможуть розглянути з 3 листопада, коли ВРУ повернеться до роботи після місцевих виборів.