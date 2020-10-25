У ВР зменшилася кількість нардепів, які хворіють на COVID-19 - Разумков

“Я казав, що всього понад 60 народних депутатів хворіло або на жаль хворіють сьогодні. Дійсно, коли ми трохи раніше закінчили нашу роботу це суттєво покращило ситуацію щодо захворюваності у ВР і в Апараті. Зменшилася кількість народних депутатів які хворіють, представників Апарату”, - сказав Разумков.

Нагадаємо, як заявив Разумков раніше, законопроект про Держбюджет на 2021 рік зможуть розглянути з 3 листопада, коли ВРУ повернеться до роботи після місцевих виборів.