В ВР уменьшилось количество нардепов, которые болеют COVID-19 - Разумков

"Я говорил, что всего более 60 народных депутатов болело или к сожалению болеют сегодня. Действительно, когда мы чуть раньше закончили нашу работу это существенно улучшило ситуацию по заболеваемости в ВР и в Аппарате. Уменьшилось количество народных депутатов болеющих, представителей Аппарата , - сказал Разумков.

Напомним, как заявил Разумков ранее, законопроект о Госбюджете на 2021 год смогут рассмотреть с 3 ноября, когда ВРУ вернется к работе после местных выборов.