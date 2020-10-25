В ВР уменьшилось количество нардепов, которые болеют COVID-19 - Разумков
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В Верховной Раде Украины уменьшилось количество нардепов и работников Аппарата ВР, болеющих COVID-19. Об этом заявил глава ВРУ Дмитрий Разумков, на избирательном участке, передает корреспондент УНН.
"Я говорил, что всего более 60 народных депутатов болело или к сожалению болеют сегодня. Действительно, когда мы чуть раньше закончили нашу работу это существенно улучшило ситуацию по заболеваемости в ВР и в Аппарате. Уменьшилось количество народных депутатов болеющих, представителей Аппарата , - сказал Разумков.
Напомним, как заявил Разумков ранее, законопроект о Госбюджете на 2021 год смогут рассмотреть с 3 ноября, когда ВРУ вернется к работе после местных выборов.