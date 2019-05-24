В двух районах Закарпатья еще ожидают подъем воды
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. В Иршавском и Виноградовском районах Закарпатской области еще ожидают подъем уровня воды вследствие прогнозируемых ливней сегодня, 24 мая. Об этом сообщил и.о. председателя Закарпатской ОГА Ярослав Галас в комментарии корреспонденту УНН.
"Сейчас грозы еще прогнозируют и ливни. В Иршавском и Виноградовском районах возможен даже подъем воды, поэтому нельзя сказать, что опасность миновала. С (по реке - ред.) Боржавой еще проблемы есть, довольно серьезные", - отметил Галас.
По его словам, сейчас в районе реки Боржава еще привлечены спасатели ГСЧС, а также плавсредства для эвакуации.
При этом, он добавил, что последствия нынешней стихии можно сравнить с разрушениями из-за паводка в декабре 2017 года.
Как сообщали УНН в ОГА, движение по дорогам Закарпатской области восстановлено.
Ранее сообщалось, что количество подтопленных в результате непогоды домов в Закарпатье растет.