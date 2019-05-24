У двох районах Закарпаття ще очікують підйом води

"Зараз грози ще прогнозують, і зливи. В Іршавському і Виноградівському районах можливий навіть підйом води, тому не можна сказати, що небезпека минула. Із (річкою – ред.) Боржавою ще проблеми є, досить таки серйозні", - зазначив Галас.

За його словами, наразі в районі річки Боржава ще залучені рятувальники ДСНС, а також плавзасоби для евакуації.

При цьому, він додав, що наслідки нинішньої стихії можна порівняти з руйнуваннями через паводок у грудні 2017 року.

Як повідомляли УНН в ОДА, рух дорогами Закарпатської області відновлено.

Раніше повідомлялося, кількість підтоплених внаслідок негоди будинків на Закарпатті зростає.