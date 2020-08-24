В Дубае самый высокий небоскреб Бурдж-Халифа подсветили в цвета украинского флага
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. В Дубае самый высокий небоскреб в мире — Бурдж-Халифа — подсветили в цвета украинского флага в честь Дня Независимости Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу небоскреба в Instagram.
“Сегодня вечером мы освещаем Бурдж-Халифу в цвета украинского флага, когда украинский народ празднует День Независимости, желая ему еще большего процветания, прогресса и мира”, — сказано в сообщении.
Напомним, после взрыва в Бейруте Бурдж-Халифа была освещена в цвета флага Ливана.