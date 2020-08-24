У Дубаї найшвищий хмарочос Бурдж-Халіфа підсвітили у кольори українського прапору

“Сьогодні ввечері ми висвітлюємо Бурдж-Халіфа в кольори українського прапора, коли український народ святкує День Незалежності, бажаючи йому ще більшого процвітання, прогресу і світу”, — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, після вибуху в Бейруті Бурдж-Халіфа була висвітлена в кольори прапора Лівану.