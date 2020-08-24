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У Дубаї найшвищий хмарочос Бурдж-Халіфа підсвітили у кольори українського прапору

Київ • УНН

 • 75914 перегляди

КИЇВ. 24 серпня. УНН. У Дубаї найвищий хмарочос у світі — Бурдж-Халіфа — підсвітили в кольори українського прапора на честь Дня Незалежності України. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку хмарочоса в Instagram.

У Дубаї найшвищий хмарочос Бурдж-Халіфа підсвітили у кольори українського прапору

“Сьогодні ввечері ми висвітлюємо Бурдж-Халіфа в кольори українського прапора, коли український народ святкує День Незалежності, бажаючи йому ще більшого процвітання, прогресу і світу”, — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, після вибуху в Бейруті Бурдж-Халіфа була висвітлена в кольори прапора Лівану.

Подивитися цю публікацію в Instagram

نضيء # برج_خليفة الليلة بعلم أوكرانيا لنتشارك الشعب الأوكراني احتفاله بيوم الاستقلال متمنين لهم المزيد من الرخاء والتقدم #BurjKhalifa lights up in the Ukrainian flag in celebration of their independence day , wishing the people of Ukraine prosperity and peace.

Публікація від Burj Khalifa (@burjkhalifa)

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