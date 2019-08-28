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В Дрогобыче объявили два дня траура по погибшим из-за обвала дома

Киев  •  УНН

 • 9397 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. В Дрогобыче Львовской области объявлено два дня траура по погибшим в результате обвала жилого дома. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Дрогобычского горсовета.

"В связи с трагедией, которая произошла в Дрогобыче в ночь с 27 на 28 августа 2019 года и в результате которой погибли жители города, 29 и 30 августа в городе объявлен траур", - указали в мэрии.

Соответствующее распоряжение подписал мэр Дрогобыча Тарас Кучма.

В знак скорби по погибшим в дни траура на всей территории города призывают приспустить Государственный флаг Украины с траурной лентой на зданиях и сооружениях местного самоуправления, коммунальных предприятий, учреждений и организаций на территории города.

В эти дни рекомендуется ограничить проведение развлекательно-концертных мероприятий.

На рынках, в заведениях торговли и ресторанного хозяйства, в общественном транспорте запрещено звучание развлекательной музыки.

По данным ГСЧС, 28 августа в 2:46 в Дрогобыче по улице Грушевского, 101, в четырехэтажном жилом доме на четыре подъезда произошел взрыв. В результате взрыва произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж. Дом полностью отключен от газо-, электро- и водоснабжения.

Из-под завалов спасли шестерых человек. Есть двое погибших людей, личность первого погибшего устанавливают, семь человек пострадали.

Напомним, правоохранители открыли уголовное производство из-за взрыва в доме в Дрогобыче.

Украинские Национальные Новости

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