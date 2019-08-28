У Дрогобичі оголосили два дні жалоби за загиблими через обвал будинку
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. У Дрогобичі Львівської області оголошено два дні жалоби за загиблими внаслідок обвалу у житловому будинку. Про це УНН повідомили у пресслужбі Дрогобицької міськради.
"У зв'язку з трагедією, яка сталася у Дрогобичі в ніч з 27 на 28 серпня 2019 року і внаслідок якої загинули мешканці міста, 29 та 30 серпня у місті оголошено Днями жалоби", - вказали у мерії.
Відповідне розпорядження підписав міський голова Дрогобича Тарас Кучма.
На знак скорботи за загиблим у Дні жалоби на всій території міста закликають приспустити Державний прапор України із траурною стрічкою на будинках і спорудах місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ та організацій на території міста.
У ці дні рекомендовано обмежити проведення розважально-концертних заходів.
На ринках, у закладах торгівлі та ресторанного господарства, у громадському транспорті заборонено звучання розважальної музики.
За даними ДСНС, 28 серпня о 2:46 у Дрогобичі по вулиці Грушевського, 101, у чотириповерховому чотирипід’їздному житловому будинку стався вибух. Внаслідок вибуху сталося руйнування під’їзду з першого по четвертий поверх. Будинок повністю відключено від газо-, електро- та водопостачання.
З-під завалів врятували шістьох людей. Є двоє загиблих людей, особу першого загиблого встановлюють, семеро людей постраждали.
Нагадаємо, правоохоронці відкрили кримінальне провадження через вибух у будинку в Дрогобичі.