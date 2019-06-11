В Донецкой области пропал несовершеннолетний

15-летний парень исчез 9 июня. Подросток ушел из дома и не вернулся. Сейчас его местонахождение неизвестно. На связь он не выходил.



Полиция начала досудебное расследование по факту исчезновения несовершеннолетнего

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Начато досудебное расследование по п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство - ред.).

Как сообщал УНН, 16 мая в Днепропетровской области пропали двое несовершеннолетних.

Ранее из реабилитационного центра в Запорожье исчезли двое несовершеннолетних.

Также УНН информировал, что за два месяца этого года вести пропали более 200 несовершеннолетних .