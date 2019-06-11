У Донецькій області зник неповнолітній
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. У Маріуполі зник неповнолітній хлопець. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
15-річний хлопець зник 9 червня. Підліток пішов з дому та не повернувся. Наразі його місцезнаходження невідомо. На зв’язок він не виходив.
Поліція розпочала досудове розслідування за фактом зникнення неповнолітнього
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Розпочато досудове розслідування за п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України (Умисне вбивство - ред.).
Як повідомляв УНН, 16 травня на Дніпропетровщині зникли двоє неповнолітніх.
Раніше з реабілітаційного центру у Запоріжжі зникли двоє неповнолітніх.
Також УНН інформував, що за два місяці цього року безвісти зникли понад 200 неповнолітніх.