В Донецкой области прокурор сбил пешехода
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. В Мариуполе сотрудник прокуратуры сбил пешехода. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Прокурор на Mitsubishi Outlander сбил женщину, которая переходила дорогу в неустановленном месте.
В результате ДТП женщина 1966 года попала в больницу с сотрясением головного мозга и переломом основания черепа.
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Сейчас начато досудебное расследование (ст. 286 УК Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения).
Как сообщал УНН, в Сумах сообщено о подозрении полицейскому, из-за которого в ДТП пострадали 8 человек .