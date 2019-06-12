В Донецкой области прокурор сбил пешехода

Прокурор на Mitsubishi Outlander сбил женщину, которая переходила дорогу в неустановленном месте.



В результате ДТП женщина 1966 года попала в больницу с сотрясением головного мозга и переломом основания черепа.



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Сейчас начато досудебное расследование (ст. 286 УК Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения).



Как сообщал УНН, в Сумах сообщено о подозрении полицейскому, из-за которого в ДТП пострадали 8 человек .