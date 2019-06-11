У Сумах повідомлено про підозру поліцейському, через якого у ДТП постраждали 8 осіб

ukru
16:18 • 1524 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

15:05 • 17438 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

14:14 • 33612 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

11:43 • 28797 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 75430 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 145767 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 165133 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 153327 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 231934 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 159234 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
 м/с
22 %
756 мм
Мінлива хмарність, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Найбільше атак у Курській області: Генштаб оприлюднив карти бойових дій

Найбільше атак у Курській області: Генштаб оприлюднив карти бойових дій

22 березня, 06:54 • 62010 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 39825 перегляди
Ізраїль відповів авіаударами по об'єктах "Хезболли" на ракетний обстріл з Лівану

Ізраїль відповів авіаударами по об'єктах "Хезболли" на ракетний обстріл з Лівану

10:49 • 43750 перегляди
У Києві помер 7-річний хлопчик після наркозу на прийомі у стоматолога: поліція з'ясовує обставини

У Києві помер 7-річний хлопчик після наркозу на прийомі у стоматолога: поліція з'ясовує обставини

11:36 • 40425 перегляди
У Канаді спалахнув вандалізм щодо Tesla

У Канаді спалахнув вандалізм щодо Tesla

12:51 • 24634 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 149657 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 231939 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 197899 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 183247 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 150358 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

13:53 • 9642 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

13:21 • 11372 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 21099 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 17155 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 39825 перегляди
Актуальне
У Сумах повідомлено про підозру поліцейському, через якого у ДТП постраждали 8 осіб

У Сумах повідомлено про підозру поліцейському, через якого у ДТП постраждали 8 осіб

Київ • УНН

 • 10317 перегляди

КИЇВ. 11 червня. УНН. У Сумах 10 червня прокуратура повідомила про підозру патрульному поліцейському, через порушення Правил дорожнього руху яким внаслідок дорожньо-транспортної події постраждали 8 осіб. Про це УНН повідомили у прес-службі прокури Сумської області. 

 Мова йде про резонансну Дорожньо-транспортну пригоду, що сталась у м. Суми 19 серпня 2018 року близько 14 год. 45 хв. Тоді службовий автомобіль патрульної поліції на перехресті вулиць Петропавлівська та Перекопська зіткнувся з Аudi A4, унаслідок чого транспортний засіб поліцейських відкинуло на тротуар, де перебувало 4 пішоходів

У ході слідства, проведеного Слідчим управлінням поліції, встановлено, що водій автомобіля патрульної поліції, рухаючись із увімкненими проблисковими маячками синього і червоного кольорів та спеціальним звуковим сигналом, зневажив безпекою дорожнього руху, зокрема при виїзді на перехрестя на червоний сигнал світлофору, в порушення пункту 3.1. Правил дорожнього руху, не впевнився, що це буде безпечно для інших учасників. Відтак скоїв зіткнення з автомобілем Audi A4, який рухався по вказаному перехрестю на зелений сигнал світлофора і, згідно висновків експертів, не мав технічної можливості попередити дану пригоду.

У результаті вказаної події 2 пішоходів отримали тяжкі тілесні ушкодження, 1 – середньої тяжкості, іще 1 пішохід, 2 водія та 2 пасажири відбулись легкими тілесними ушкодженнями. Відповідно до висновку експертизи порушення водієм вимог пункту 3.1 Правил дорожнього руху знаходиться в прямому причинному зв’язку з подією та наслідками, що настали. Дії водія кваліфіковано за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі наслідки) КК України. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення його від займаної посади. 

Як повідомляв УНН, українець врятував кількох постраждалих у ДТП у Польщі

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,109.00
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,986.30