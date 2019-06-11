У Сумах повідомлено про підозру поліцейському, через якого у ДТП постраждали 8 осіб

Мова йде про резонансну Дорожньо-транспортну пригоду, що сталась у м. Суми 19 серпня 2018 року близько 14 год. 45 хв. Тоді службовий автомобіль патрульної поліції на перехресті вулиць Петропавлівська та Перекопська зіткнувся з Аudi A4, унаслідок чого транспортний засіб поліцейських відкинуло на тротуар, де перебувало 4 пішоходів

У ході слідства, проведеного Слідчим управлінням поліції, встановлено, що водій автомобіля патрульної поліції, рухаючись із увімкненими проблисковими маячками синього і червоного кольорів та спеціальним звуковим сигналом, зневажив безпекою дорожнього руху, зокрема при виїзді на перехрестя на червоний сигнал світлофору, в порушення пункту 3.1. Правил дорожнього руху, не впевнився, що це буде безпечно для інших учасників. Відтак скоїв зіткнення з автомобілем Audi A4, який рухався по вказаному перехрестю на зелений сигнал світлофора і, згідно висновків експертів, не мав технічної можливості попередити дану пригоду.



У результаті вказаної події 2 пішоходів отримали тяжкі тілесні ушкодження, 1 – середньої тяжкості, іще 1 пішохід, 2 водія та 2 пасажири відбулись легкими тілесними ушкодженнями. Відповідно до висновку експертизи порушення водієм вимог пункту 3.1 Правил дорожнього руху знаходиться в прямому причинному зв’язку з подією та наслідками, що настали. Дії водія кваліфіковано за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі наслідки) КК України. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення його від займаної посади.



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