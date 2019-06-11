В Сумах сообщено о подозрении полицейскому, из-за которого в ДТП пострадали 8 человек

Речь идет о резонансном дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в г. Сумы 19 августа 2018 около 14 час. 45 мин. Тогда служебный автомобиль патрульной полиции на перекрестке улиц Петропавловская и Перекопская столкнулся с Аudi A4, вследствие чего транспортное средство полицейских отбросило на тротуар, где находилось 4 пешехода

В ходе следствия, проведенного Следственным управлением полиции, установлено, что водитель автомобиля патрульной полиции, двигаясь с включенными проблесковыми маячками синего и красного цветов и специальным звуковым сигналом, пренебрег безопасностью дорожного движения, в частности при выезде на перекресток на красный сигнал светофора, в нарушение пункта 3.1 . Правил дорожного движения, не убедился, что это будет безопасно для других участников. Поэтому совершил столкновение с автомобилем Audi A4, который двигался по указанному перекрестку на зеленый сигнал светофора и, согласно выводам экспертов, не имел технической возможности предотвратить данную историю.



В результате указанного события 2 пешехода получили тяжелые телесные повреждения, 1 - средней тяжести, еще 1 пешеход, 2 водителя и 2 пассажира состоялись легкими телесными повреждениями. Согласно заключению экспертизы нарушения водителем требований пункта 3.1 Правил дорожного движения находится в прямой причинной связи с событием и наступившими последствиями. Действия водителя квалифицированы по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении его от занимаемой должности.



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