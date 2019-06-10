Українець врятував кількох постраждалих у ДТП у Польщі

Трагічна пригода трапилась в неділю, 9 червня, неподалік Щеціна у північно-західній Польщі. Поліція з'ясувала, що чоловік , який їхав вантажівкою не загальмував і в'їхав в інші авто. Внаслідок зіткнення загорілося декілька автівок.



"За словами однієї з жінок, яка стала учасницею ДТП, її врятував пан Андрій. За словами свідків, коли українець побачив аварію, він вибіг зі свого авто з вогнегасником і допоміг декільком постраждалим", - йдеться в повідомленні.



Загалом у ДТП зіткнулося десять автомобілів. Внаслідок аварії 16 осіб отримали травми та 4 людей було госпіталізовано. Слідчі затримали водія вантажівки, йому загрожує від 2 до 12 років ув'язнення.



Нагадаємо, на трасі Київ-Харків сталася смертельна ДТП.