Украинец спас нескольких пострадавших в ДТП в Польше

Трагическая происшествие произошло в воскресенье, 9 июня, неподалеку Щецина в северо-западной Польше. Полиция выяснила, что мужчина, который ехал грузовиком не затормозил и въехал в другие авто. В результате столкновения загорелось несколько автомобилей.



"По словам одной из женщин, которая стала участницей ДТП, ее спас Андрей. По словам свидетелей, когда украинец увидел аварию, он выбежал из своего авто с огнетушителем и помог нескольким пострадавшим", - говорится в сообщении.



Всего в ДТП столкнулись десять автомобилей. В результате аварии 16 человек получили травмы и 4 человека были госпитализированы. Следователи задержали водителя грузовика, ему грозит от 2 до 12 лет заключения.



Напомним, на трассе Киев-Харьков произошло смертельное ДТП.