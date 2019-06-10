На трасі Київ-Харків сталася смертельна ДТП: водій заснув за кермом
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. На трасі Київ-Харків сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода з двома загиблими, під час аварії, попередньо, водій заснув за кермом. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУНП у Київській області.
"Під Києвом по трасі Київ-Харків, на 55 км в напрямку Києва в межах Баришівського району сталася трагічна ДТП, в результаті якої загинуло дві жінки. Попередньо, 51-річний водій заснув за кермом та виїхав на проїзну частину, де скоїв наїзд на відбийник, який пройшов через салон автомобіля та смертельно травмував двох пасажирок 40 та 60 років", - вказали у поліції.
Водій наразі перебуває в лікарні у тяжкому стані, додали правоохоронці.
Автомобіль знаходиться на штрафмайданчику.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, на Сумщині загинув у ДТП заступник начальника управління облради.