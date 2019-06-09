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На Сумщині загинув у ДТП заступник начальника управління облради

На Сумщині загинув у ДТП заступник начальника управління облради

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 червня. УНН. У Сумській області внаслідок ДТП загинув заступник начальника управління комунальним майном Сумської обласної ради. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку прес-секретара прокуратури Сумщини Наталії Науменко у Facebook.

За даними поліції, аварія сталася ввечері у неділю на автодорозі Суми-Полтава на 47 км.

"Автомобіль "Хюндай Елантра" рухався з м.Суми в бік м.Тростянець. Попередньо, водій не впорався з керуванням та злетів у кювет", - йдеться у повідомленні.

Пасажир 1977 р.н., заступник начальника управління коммайном Сумської облради, та водій 1978 р.н., загинули на місці. Ще один пасажир 1985 р.н. доставлений до Тростянецької районної лікарні.

За фактом ДТП розпочато слідство за ч.2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Нагадаємо, у Харківській області автомобіль збив іншу автівку, яку штовхали троє людей.

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