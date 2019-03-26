Троє людей, які штовхали машину, потрапили у ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. У Харківській області автомобіль збив автомобіль, який штовхали троє людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації обласного управління поліції.
Так, ДТП сталася 25 березня о 20:19 поблизу селища Купєваха Харківської області на автошляху "Харків-Суми".
"59-річний водій автомобілю Volkswagen T5, рухаючись в попутному напрямку, скоїв наїзд на автомобіль "ВАЗ-2106", який штовхали по проїжджій частині троє потерпілих в напрямку міста Охтирка Сумської області", - йдеться в повідомленні.
Від отриманих травм 22-річний хлопець загинув на місці, 26 та 32-річні постраждалі отримали переломи та забої. Їх госпіталізували. За даними поліції, стан здоров'я обох постраждалих задовільний.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.
Як повідомляв УНН, на автошляху Київ-Одеса вантажівка на смерть збила двох дорожників, які проводили ремонт траси. Один із робітників загинув на місці. Згодом у лікарні від отриманих травм помер другий дорожник.