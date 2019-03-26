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Три человека, которые толкали машину, попали в ДТП

Киев • УНН

 • 16976 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. В Харьковской области автомобиль сбил автомобиль, который толкали трое человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации областного управления полиции.

Три человека, которые толкали машину, попали в ДТП

Так, ДТП произошло 25 марта в 20:19 вблизи поселка Купеваха Харьковской области на автодороге "Харьков-Сумы".

"59-летний водитель автомобиля Volkswagen T5, двигаясь в попутном направлении, совершил наезд на автомобиль "ВАЗ-2106", который толкали по проезжей части трое пострадавших в направлении города Ахтырка Сумской области", - говорится в сообщении.

От полученных травм 22-летний парень погиб на месте, 26 и 32-летние пострадавшие получили переломы и ушибы. Их госпитализировали. По данным полиции, состояние здоровья обоих пострадавших удовлетворительное.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Как сообщал УНН, на автодороге Киев-Одесса грузовик насмерть сбил двух дорожников, которые проводили ремонт трассы. Один из рабочих погиб на месте. Впоследствии в больнице от полученных травм скончался второй дорожник.

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