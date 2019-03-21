Вантажівка на смерть збила дорожника, який ремонтував трасу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. В Одеській області, на автошляху Київ-Одеса, вантажівка збила двох працівників дорожньої служби, які проводили ремонтні роботи траси. Один із дорожників загинув. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації обласної прокуратури.
Так, ДТП сталася сьогодні поблизу селища Ревове в Ширяївському районі.
"Попередньо встановлено, що 31-річний водій вантажного автомобіля DAF не обрав безпечну швидкість та, не впоравшись з керуванням, скоїв наїзд на працівників дорожньої служби, які проводили ремонтні роботи", - йдеться в повідомленні.
У результаті наїзду 60-річний чоловік загинув на місці, його 40-річного колегу госпіталізували до медзакладу з травмами.
Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за ст. 286 КК України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
В результаті ДТП одна особа загинула, ще одна травмована та доставлена до лікарні.
Нагадаємо, у Тернопільській області автомобіль збив чоловіка, у момент, коли той фотографував ДТП, яка сталася за його участі.